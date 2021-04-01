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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Siirt’ten evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelen STK temsilcileri, ‘teröre lanet’ yürüyüşü yaptı İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili: "Diyarbakır annelerin bu halkın, bu aziz milletin vicdanıdır"

İHA

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Siirt’ten evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelen STK temsilcileri, ‘teröre lanet’ yürüyüşü yaptı İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili: "Diyarbakır annelerin bu halkın, bu aziz milletin vicdanıdır"

– Siirt’ten gelen bir grup STK temsilcisi, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 577 gündür evlat nöbetinde olan aileleri, eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti. Siirtli ziyaretçiler, aileler ile birlikte ‘teröre lanet’ yürüyüşü gerçekleştirdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren çeşitli illerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 577’nci gününe girerken, eyleme destek ziyaretleri de devam ediyor. Siirt’ten gelen bir grup, evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Siirt’ten gelen STK temsilcileri ile İçişleri Bakan Danışmanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelisi Fevzi Sevgili, ailelerle birlikte teröre lanet yürüyüşüne katıldı. Siirt’ten gelen STK temsilcilerinin elinde ‘Siirt halkı Diyarbakır annelerinin yanındadır’ pankartıyla kendilerini karşılayan aileler ile birlikte HDP il binası önüne kadar ‘Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK işbirlikçi HDP’ sloganı attı.

“Diyarbakır anneleri terörü yenecektir”
HDP il binası önüne kadar yapılan yürüyüşün ardından konuşan İçişleri Bakan Danışmanı AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Fevzi Sevgili, “İstanbul Sözleşmesini destekleyenler, LGBT’ye her türlü desteği verenler burada Diyarbakır annelerinin bulunduğu meydanda Diyarbakır annelerine bu desteği verebilselerdi inanın şiddet ve terör bugünkü seviyede olmazdı. Diyarbakır anneleri bu halkın, bu aziz milletin vicdanıdır. Diyarbakır anneleri burada 577 gündür bu mücadelede hiçbir zaman geri adım atmadan her türlü sıkıntılara rağmen terör örgütünün değişik saldırılarına rağmen eylemlerinden vazgeçmediler. Diyarbakır anneleri terörü yenecektir. Burada verilen mücadele sadece çocuğunu geri alma mücadelesi değil, evet en önemli mücadele odur, başlatan odur ama PKK’nın bizim coğrafyamızda, bizim insanlarımız arasında yapmış olduğu sevgiyi yok etme, aileyi yok etme ve aileleri Kürt halkını İslam’dan uzaklaştırma projesinin de çökertilmesinde inşallah Diyarbakır anneleri vesile olacaklar. Burası Diyarbakır, Siirt halkı burada en büyük desteği veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Diyarbakır anneleri asla yalnız olmayacaktır ve her zaman başımızın üzerinde yerleri olacaktır. Bütün desteğimizle var gücümüzle yanlarında olacağız” dedi.

“Diyarbakır’daki annelerin sesi tüm 83 milyonun ortak sesi olmuştur”
Daha sonra STK’lar adına açıklama yapan Dr. Özgür Aydın, Hacire annenin bir kıvılcımla başlattığı bu onurlu eyleme ses olmak ve Diyarbakır annelerinin bu şanlı direnişine destek olmak için burada olduklarını söyledi. Aydın, “On yıllardır ülkemizde emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis ve asker demeden kardeşkanı döken PKK terör örgütünün, korkutarak ve kandırarak dağa kaçırdığı binlerce çocuğun feryadı olan annelerimizin Diyarbakır’daki bu anlamlı direnişi aynı zamanda ülkemizdeki tüm 83 milyonun ortak sesi olmuştur. Bu feryadın görmezden gelinmesi, bu sese kulak verilmemesi, bağrı yanan ve evlat hasretiyle yanıp tutuşan bu annelerimize destek verilmemesi mümkün değildir. Tüm STK’ların, insan hakları savunucularının, aktivistlerin, sanatçıların, aydınların, gazetecilerin ve siyasetçilerin Diyarbakır annelerinin yanında yer alması artık insani ve vicdani bir mesuliyettir” diye konuştu.

“Çocukların ellerinde silah değil, kitapları olmalıdır”
Dağa kaçırılan çocukların yerinin dağlar değil, annelerinin yanı ve okular olduğunun altını çizen Aydın, “Çocukların ellerinde silah değil, kitapları olmalıdır. Bu kadim Anadolu toprakları yüzyıllardır Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve daha birçok milletin beşiği olmuştur. Hamurumuz ise İslam kardeşliği ile yoğrulmuştur. Hiçbir kuvvet ve hiçbir güç bu kardeşliği bozamayacaktır. Diyarbakır Anneleri buradan kutlu bir direniş başlatmıştır. Bizlere düşen ise bu direnişe destek vermektir. Buradan annelere ve çocuklarına seslenmek istiyoruz, anneler, siz tüm tehdit ve baskılara rağmen bu direnişinizi sürdürerek büyük bir destan yazdınız. Tarih, sizleri ve teröre meydan okuyan bu kutlu direnişinizi büyük bir saygı ile yazacaktır. Sizler hiç korkmadan terörün gerçek yüzünü gösterdiniz. Çocuklar, annelerinizin sesine kulak verin. Sizi bir piyon olarak kullanmak isteyenlere fırsat vermeyin. Kanınızdan beslenmek isteyen canavarları ise iyi tanıyın. Devletimizin şefkatine güvenin ve ailelerinizdeki sıcak yuvalarınıza geri dönün. Siirt STK başkanları olarak haykırmak istiyoruz, Diyarbakır anneleri hesap soruyor, Diyarbakır anneleri teröre geçit yok diyor. Diyarbakır anneleri destan yazıyor ve Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor” şeklinde konuştu.

"Diyarbakır anneleri kutlu direnişle Türkiye'yi ayağa kaldırdı"
Siirt Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden ise “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da PKK ve bütün terör örgütlerine karşı var gücümüzle ve canımızı ortaya koyarak bedenimizi taşın altına koyarak mücadele edeceğiz. Diyarbakır anneleri kutlu direnişle Türkiye’yi ayağa kaldırdınız. Bunların iç yüzünü gösterdiniz halkımıza. Herkes anladı ki bunlar terör örgütüdür. Bunlar sadece kanla beslenmiş canavardırlar. Buradan onları kınıyorum. Kardeşlerimizin inşallah annelerine biran önce kavuşmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmalar ve dulların okunmasının ardından ziyaret son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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