Diyarbakır'daki silahlı kavgada 4 tutuklama

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Diyarbakır’da geçtiğimiz gün iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz cuma günü iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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