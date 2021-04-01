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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır ve Şırnak annelerinden teröre lanet yürüyüşü

İHA

Diyarbakır ve Şırnak annelerinden teröre lanet yürüyüşü

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde 577 gündür evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Şırnak annelerinden geldi. Diyarbakır ve Şırnak anneleri, teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla Şırnak'taki HDP binası önünde eylem yapan aileler Diyarbakır’a gelerek, HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetine devam eden ailelerle bir araya geldi. Ziyaret öncesi Şırnaklı ve Diyarbakırlı anneler teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan apartmanlarda eylemi izleyen çocukların da atılan sloganlara eşlik ettiği görüldü.

"Terör örgütünü bitirecek olan annelerdir"
Yürüyüş sonrası Şırnaklı aileleri adına açıklama yapan Hatice Atan, 29 haftadır haklı mücadelelerini sürdürdüklerini ve sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Diyarbakırlı ve Şırnaklı annelerin el ele terör örgütünü bitireceğini belirten Atan, "Biz buna inanıyoruz. Terör örgütünü bitirecek olan annelerdir, anne yüreğidir, dedik. Diyarbakır'ımızda destan yazan annelerimizin mücadelesinde bir annemiz, çıktı buraya sesini dile getirdi ve annelerin sayısı 200'leri geçti. Allah'ın izniyle binleri aşacaktır. Biz buna inanıyoruz. Burada, Diyarbakır'da 24 annemiz evlatlarına kavuştular. Kandil bizi iyi duysun, iyi görsün, bir tarafımızda vatan uğruna eşini şehit veren diğer tarafta çocukları zorla dağa götürülen sayısız annemiz var" dedi.

"Kazanan yürekli, cesur anneler olacaktır"
Annelerin sesinin Kandil'in kalbine saplanan hançer gibi olduğunu vurgulayan Atan, "Buradaki herkes bu mesajı iyi dinlesin. Burada evladı bağrından koparılan 9, 13,14, 15 yaşında çocukları bağırlarından koparılan, yürekli, cesur annelerimiz, diğer tarafta vatan uğruna, bu toprak uğruna çocuklarını şehit veren annelerimiz, genç kızlarımız var. Yeminimiz olsun ki biz kazanacağız. Kazanan, yürekli anneler olacaktır. Kazanan yürekli, cesur anneler olacaktır. Silahı bitirecek olan da anneler olacaktır. Bizler hesap sormaya devam edeceğiz. Ne kadar yüreğimiz yansa da evlatlarımız gitse de biz susmayacağız. Dağlarımıza Allah'ın izniyle bahar güzel gelecek. Bütün annelerimizin sesi de çıksın. Artık o eski günler yok. Artık herkes rahatça sesini çıkarabilir. Ne kadar çok sesimizi çıkarabilirsek o kadar daha güçlü olacağız. Annelerimizin sesi Kandil'in kalbine saplanan hançer gibidir. Biz haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

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