Diyarbakır Özel Bower Hastanesi hizmette 4’üncü yılına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi hizmette 4’üncü yılına girdi

İHA

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi hizmette 4’üncü yılına girdi

Sağlık hizmetinde 3. yılını geride bırakan Diyarbakır Özel Bower Hastanesi, bölge illeri açısından önemli bir tanı ve tedavi merkezi haline geldi. Başarılı operasyonlarla adından söz ettiren hastane, ilk hastasını kabul ettiği 2 Nisan 2018’den beri kendini geliştirerek yoluna devam ediyor.
Diyarbakır ve bölge illere bu kapasitede bir sağlık merkezi kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, güncel tıp teknolojilerini hastane bünyesine kazandırmayı çok önemsediklerini söyledi. Bölgelerindeki sağlık hizmetini dünya standartlarına yaklaştırmayı hedeflediklerini belirten Dr. Avar, ileri tıp teknolojisinin sağladığı imkanlarla tanı ve tedavide hasta konforunu koruma, iyileşme sürecini hızlandırma adına olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.
Kalp, beyin, üroloji, ortopedi, göz, kanser cerrahileri gibi birçok özellikli işlemi, uzmanakademik bir doktor kadrosu ve tedavi sürecini tamamlayan ünitelerle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Avar, bölge açısından birçok yeniliği hastane bünyesine taşıdıklarını anlattı. Dr. Avar, “Beyin tümörü cerrahisinde özel ışık filtreli mikroskop, kanser hastalarımızın tedavisinde tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ünitesi, tedavi sürecini hızlandırmayı sağlayan patoloji laboratuvarı ve birçok işlemi girişimsel yöntemlerle yapmamızı sağlayan ünitelerimiz bunlardan bazıları. Hedefimiz bu gelişimi sürekli kılmak” dedi.

“Bölgemizden hasta göçünü tamamen engellemeyi hedefliyoruz”
Özellikle birçok cerrahi işlem için il dışına gitmek zorunda kalan bölge insanına artık bu hizmetleri sunduklarını ifade eden Dr. Avar, “Bölgemizden hasta göçünü engelliyor, insanlarımıza bulundukları ilde tedavi olmanın konforunu yaşatıyoruz. Hatta bölge illere ve komşu ülkelere sağlık hizmeti vererek bu göçü tersine çeviriyoruz. Tüm çalışanlarımızın işini severek yaptığı, hastalarımıza şefkat, ilgi ve çözüm odaklı yaklaştığı bir çalışma kültürü oturtuldu. Önemli olan bunu sürekli hale getirmektir. Bunun için sağlık hizmetinde kalite standartlarını sürekli olarak koruyoruz” diye konuştu.

“Hastane kapasitemiz ile birlikte istihdam kapasitemiz de artıyor”
Kuruluş aşamasında yaklaşık 120 personelle yola çıktıklarını hatırlatan Dr. Avar, “Şu anda hastanemiz bünyesinde 300’ün üzerinde personel çalışıyor. Hastane olarak sürekli bir gelişim ve büyüme içindeyiz. Bu kapasite arttıkça istihdam kapasitemiz de önümüzdeki dönemde artacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk Kızılay'dan yardım
YEREL HABERLER Irak'ta, PKK ve DEAŞ'tan kaçan Ezidilere Türk ...
Diyarbakır’ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “25 yıldır bu kenti yönetenler, her gün dillerinden çevreyi, doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır’ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar" "İhale bedeli 20 milyon dolardır, Büyükşehir Belediyemizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak" "Burada üretilecek gelirin yüzde 28.1’ini de Büyükşehir Belediyemizin kasasına koyacağız”
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon ...
Diyarbakır kahvaltısı, down sendromlu çocuklardan
YEREL HABERLER Diyarbakır kahvaltısı, down sendromlu çocuklardan
Diyarbakır ve Şırnak annelerinden teröre lanet yürüyüşü
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Şırnak annelerinden teröre lanet ...
Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ailelerle teröre tepki gösterdi (2)
YEREL HABERLER Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır'daki silahlı kavgada 4 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki silahlı kavgada 4 tutuklama
Kanalizasyon şebekesinden 2 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Kanalizasyon şebekesinden 2 ton çöp çıkarıldı
2. Lig: Amedspor: 1 - Afjet Ayonspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Amedspor: 1 - Afjet Ayonspor: 1
Bağlar Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 60 zam
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 60 ...
Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ailelerle teröre tepki gösterdi
YEREL HABERLER Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Siirt’ten evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelen STK temsilcileri, ‘teröre lanet’ yürüyüşü yaptı İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili: "Diyarbakır annelerin bu halkın, bu aziz milletin vicdanıdır"
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri ...
Kayapınar Belediyesi harabe yapıyı Bilgi Evine dönüştürdü
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi harabe yapıyı Bilgi Evine ...
AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam
YEREL HABERLER AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam
Ergani'de muhtarlarla pandemi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ergani'de muhtarlarla pandemi toplantısı düzenlendi
Sakarya Caddesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Sakarya Caddesi’nde restorasyon çalışmaları ...
Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna çağrı: "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, orada kardeş kardeşi öldürüyor"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna ...
Diyarbakırspor hazırlık maçlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor hazırlık maçlarına devam ediyor
Diyarbakır'daki 'sevgili' çatışmasına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'sevgili' çatışmasına 4 tutuklama
Yenişehir’de çocuklar kitapla buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir’de çocuklar kitapla buluştu
Diyarbakırlı kadınlar ipekten şal üreterek mesleği ayakta tutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlar ipekten şal üreterek mesleği ...
'Antikorun gelişmemiş olması, aşının korumadığı anlamına gelmiyor'
YEREL HABERLER 'Antikorun gelişmemiş olması, aşının korumadığı ...
Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
Tarihi mekanlarda simit satıyordu, arkeolog oldu
YEREL HABERLER Tarihi mekanlarda simit satıyordu, arkeolog oldu
Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet aldı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet ...