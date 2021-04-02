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Evlat nöbetindeki kardeşten ağabeyine çağrı: "Ağabeyim gel teslim ol, bu hasretlik bitsin"

İHA

Evlat nöbetindeki kardeşten ağabeyine çağrı: "Ağabeyim gel teslim ol, bu hasretlik bitsin"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 578’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 578’inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır HDP il binası önüne gelen Şahin Salim, 2014 yılında ağabeyi Nurullah Salim’in 14 yaşında lise öğrencisi iken terör örgütü PKK yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını ve 578 gündür ağabeyinin HDP’den istediğini söyledi.

"7 yıldır ağabeyimden hiç haber alamıyoruz"
7 yıldır ağabeyinden haber alamadığını ve 2 yıla yakındır HDP il binası önünde nöbet tutuğunu belirten Salim, "Ben annem ve babamla birlikte evde oturuyorduk. Bizlere haber geldi ağabeyimin kayıp olduğunu söylediler. Ardından almış olduğumuz bilgilere göre terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını öğrendik ve 7 yıldır hiç haber alamıyoruz. Ağabeyimi HDP’den istiyorum. Gelinceye kadarda burada onu bekleyeceğim. Ağabeyim beni görüyor ve izliyorsa kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Abi gel teslim ol. Anne ve babamız hasta oldu, senin yokluğunda. Gel bu hasretliği bitir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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