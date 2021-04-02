Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklarla bir araya geldi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü, Diyarbakır’da renkli etkinliklere sahne oldu. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci otizmli çocuklar ve aileleri ile Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bir araya gelerek ellerini boyayıp beyaz kumaşa bastı ve gökyüzüne balonlar bıraktı.

Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bando gösterileri ile başlayan etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Beşikci, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması amacıyla etkinlik düzenlendiklerini söyledi. Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Beşikci, “Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar yaratabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir” dedi.

Yapılan etkinlikte Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci etkinliğe katılan çocuklar ile birlikte ellerini boyayıp beyaz kumaşa bastı.

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