Diyarbakır’da Dünya Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Otizmli yavrularımızdan dünyayı değiştirecek dahiler çıkabilir"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dünya Otizm Farkındalık Gününün farkındalığını ortaya koymak için otizmli çocuklarla bir araya geldi. Otizmli çocuklarla birlikte yürüyen Vali Karaloğlu, "Otizmli yavrularımızı erken teşhis edebilirsek, onlara doğru ve özel bir eğitim sağlayabilirsek ve toplumsal farkındalığı da artırabilirsek bu yavrularımızdan yarın dünyayı değiştirecek dahiler çıkabilir" dedi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü, Diyarbakır’da da çeşitli etkinlerle kutlandı. Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dire Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Gününe dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüş düzenlendi. Sümer Park Ortak Yaşam Alanında başlayan farkındalık yürüyüşü Diyarbakır Valiliği binasının önüne son bulurken, valilik önünde otizmli ve engelli çocukları karşılayan Vali Münir Karaloğlu, otizmli çocuklar ile engelli bireylerle beraber Anıt Park içerisine kadar yapılan yürüyüşe katılarak destek verdi.



"Otizme uygun davranırsak onları topluma faydalı bireyler haline getirebiliriz"

Etkinlikte konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’da da bir farkındalık oluşturmak gayesiyle bu etkinliği yaptıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Otizm bir eksiklik değil, ayrıcalıklı bir farkındalık ve aslında otizmli yavrularımızı erken teşhis edebilirsek, onlara doğru ve özel bir eğitim sağlayabilirsek ve toplumsal farkındalığı da artırabilirsek bu yavrularımızdan yarın dünyayı değiştirecek dahiler çıkabilir. Bunun dünyada birçok örneği var. İşte Albert Einstein'ın, Newton’un, Mozart’ın ve Steve Jobs'un otizmli olduğu söyleniyor. Onlar erken teşhis, doğru ve özel eğitim ile farkındalıkla dünyayı değiştirecek bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde insanlığı çok şey katmışlardır. Bizde otizmli yavrularımızı, hem ailelere hem de biz topluma Allah’ın imtihanıdır, onların bu farkındalığını fark eder, o farkındalıklarına uygun davranırsak inşallah onlarda içerisinde bulundukları topluma daha faydalı bireyler haline getirebiliriz" diye konuştu.



"Engellilere yönelik 18 yılda çok önemli adımların atıldı"

Türkiye’de engellilere yönelik son 18 yılda çok önemli adımların atıldığının altını çizen Vali Karaloğlu, "2005 yılına kadar bilindiği üzere Türkiye’de engelli yasası yoktu. Ama 2005 yılında ilk defa engellilerimiz ile ilgili yasalar çıktı, engellilerin eğitilmesi, engellilerin istihdamı ve buna benzer konularda Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz tarafından çok önemli gelişler oldu. Bütün sorunlar bitti mi, ebette ki bitmedi halen sorunlarımız var. Onları çözmeye hem merkezi hükümet olarak hem yerelde bizler valilik, belediyeler sivil toplum kuruluşları ile el ele var olan sorunları da Allah’a hamdolsun ki çözebilecek bir gücümüz var. Onun için otizmli yavrularımız da onların aileleri de bilsin ki biz her zaman onlarla birlikteyiz ve onların yanındayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, otizmli çocuklarla sohbet etti.

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