Diyarbakır'da, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte konuşan Karaloğlu, "Otizmli yavrularımız da onların aileleri de bilsin ki biz her zaman onlarla birlikteyiz, onların yanındayız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları, 'Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla otizmli bireyler ve aileleri, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndan Anıtpark´a kadar yürüdü. 'Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla yapılan yürüyüşe katılanlar, ellerinde 'Otizm hastalık değil farklılıktır', 'Farklıyım farkında mısın?', 'Çözüm elinde kalbini engelleme', 'Otizmin farkındayız çözümünde bir aradayız' yazılı dövizler taşıdı.

Anıtpark'ta tamamlanan yürüyüşün ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, erken teşhis ve doğru eğitimle otizmli çocukların gelecekte dünyayı değiştirecek dahilere dönüşebileceğini dile getirdi. Karaloğlu, "2005 yılına kadar Türkiye'de engelli yasamız yoktu. 2005 yılında ilk defa engellilerimiz ile ilgili yasalar çıktı. Engellilerin eğitilmesi, engellilerin istihdamı, engellilerin işe yerleştirilmesi konularında çok önemli gelişmeler oldu. Sorunlar bitti mi? Elbette ki bitmedi. Hala sorunlarımız var. Onları çözmeye hem merkezi hükümet hem yerelde bizler valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları, el ele var olan sorunları çözebilecek gücümüz var. Otizmli yavrularımız da onların aileleri de bilsin ki biz her zaman onlarla birlikteyiz, onların yanındayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

