Bismil’de okullar bölgesi modern bir görünüme kavuştu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kilitli parke ve yol bakım çalışmaları aralıksız devam ederken, Ulutürk Mahallesi okullar bölgesinde yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sonuna gelindi.

Kırsal ve ilçe merkezi ayrımı yapmadan çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok bölgesinde alt yapısı tamamlanmış yollara kilitli parke döşeme çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, belediye olarak başlattıkları yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktardı. Başkan Türkmen, “Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme ve bozuk olan yollarda asfalt yama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Bismil daha modern bir hale kavuşacak. Amacımız Bismil genelinde vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir" dedi.



“Mahalle muhtarından Başkan Türkmen’e teşekkür"

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’e teşekkür eden mahalle muhtarı Resul Aydın, “Bu okullarımızın etrafında yaklaşık olarak 5 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme işi Bismil Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Hamza Türkmen ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı Ulutürk Mahallesi adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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