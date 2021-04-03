Kızı dağa kaçırılan Suriyeli anne, evlat nöbetine katıldı (2)- Yeniden



Burak EMEK-Fatih POYRAZ/DİYARBAKIR-ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de oturan Suriyeli Medine Erbekel'in 14 yaşındaki kızı Neriman'ın, HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılması sağlandığı ortaya çıktı. Kızını Şanlıurfa HDP binasında ararken "Çocuğun Kandil´e gönderildi" denilerek, dışarı atılan Medine Erbekel, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar'ın çağrısıyla 3 Eylül 2019 tarihinde parti il binası önünde ailelerin başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Evlat nöbetine kızı Neriman Şeyh Ahmet, 2013 yılında 14 yaşındayken HDP'liler tarafından dağa kaçırılan Suriyeli Medine Erbelkel de katıldı.

ÖRGÜT PEŞİNİ BIRAKMADI

Alınan bilgiye göre bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2012'de eleman temin etme faaliyetleri kapsamında, Suriyeli ailenin kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak istedi. Evlatlarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen aile, her şeyini geride bırakarak 2013'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti. Aileyi bu kez güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında bitme noktasına gelen ve yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla gözünü çocuklara da diken terör örgütü PKK/KCK rahat bırakmadı.

O zaman 14 yaşında olan Suriyeli Neriman, HDP Suruç ilçe teşkilatınca kandırılarak dağa çıkarıldı.

HDP'LİLER YAKA PAÇA ATTI

Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldı. Bunun üzerine, 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri devam eden evlat nöbetine dahil oldu. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 221'e yükseldi.

'KIZIM HASTA, ONU BIRAKSINLAR'

HDP binası önünde kızına kavuşma umuduyla eyleme katılan Medine Erbekel "Kızım hasta, onu bıraksınlar. Kızımı benden kaçırdılar, götürdüler. 8 yıldır kızım yok. Yeter artık, kızımı versinler. Bir sabah uyandığımızda kızımın olmadığını gördüm. Sağa sola baktım, aradım, bulamadım" dedi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı ise 24 oldu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK-Fatih POYRAZ

2021-04-03 13:37:09



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