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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADEM'li kadınların el emeği ürünleri sergilendi

İHA

ADEM'li kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Kadın Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından el emeği ile yapılan ürünler Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi. Yenişehir Belediyesi ve Kaymakamlığı bünyesinde bulunan ADEM'lerde eğitim alan kursiyerler hem öğreniyor hem de para kazanıyor. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından kurulan standa ADEM'li kadınların ürünleri yoğun ilgi gördü.

“Faaliyetlerimiz aralıksız sürecek”
Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi Kadın Aile Destek Merkezi Müdürü Oya Sevin Ekin, kursiyer kadınlar ile yoğun bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, Sevin, "Devletimizin sağladığı imkanları halkımıza kazandırmaya gayret göstermekteyiz. Eğitim öğretim faaliyetlerimize destek ve katkılarını esirgemeyen Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci'ye teşekkür ediyorum. Aile Destek Merkezi olarak kadınlarımıza yönelik faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ettirmekteyiz" dedi.

“Üretime katkı sunuyorlar”
Aile Destek Merkezlerinin kadınların sosyalleşmesine ve sanatsal yönlerinin ön plana çıkmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci kadınların üretime katkı sunmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Beşikci, “İmkan verildiğinde kadınlarımızın ne kadar güzel işler ortaya çıkaracaklarını buradaki sergide görmüş olduk. Burada görülen eserler de verilen emeğin en güzel kanıtıdır. Çok güzel işlere imza atmışlar" şeklinde konuştu.

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