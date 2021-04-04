Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı



Emrah KIZILBurak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca dün açıklanan koronavirüs risk haritasında vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kısıtlamasız hafta sonunda güneşli havanın da etkisiyle tarihi mekanlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görülürken, kent genelinde denetimler yoğunlaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 2026 Mart tarihli illere göre vaka sayısında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır, 27 Mart2 Nisan verilerinde ise 60,05'e ulaştı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında yer alan kentte, güneşli havanın da etkisiyle özellikle tarihi mekanlarda insan yoğunluğu oluştu. Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'deki Millet Bahçesi ile Ongözlü Köprü'de, vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi. Kalabalıkla birlikte denetimleri sıklaştıran ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'KISA SÜRELİĞİNE ÇIKTIK'

Güneşli havayı fırsat bilerek kısa süreliğine kızıyla birlikte dışarı çıktığını belirten Fuat Kendir, "Kısıtlamalar ilimize uğramadı. Maskemizi taktık, mesafe kurallarına riayet ediyoruz. Kısa sürede salgının bitmesini temenni ediyoruz. Tüm hastalara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Ebru Kendir (8) ise "Artık maskemiz hayatımız oldu. Hava almak dışında bence dışarıya çıkmasak daha güzel olur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2021-04-04 09:35:06



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