Vatandaş şikayet etti, Bağlar Belediyesi temizledi

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AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, sorumluluk alanında bulunmamasına rağmen havaalanı yolu üzerinde bulunan arazideki atıkları temizleyerek görüntü kirliliğine son verdi.

Çevrede ikamet eden vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Kent bölgesinde bulunan arazide çalışma başlatarak aralarında kimyasal madde içeren atıkların da bulunduğu atıkları temizleyip alanı güzel bir görüntüye kavuşturdu.

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