Diyarbakır'da korkutan çatı yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da korkutan çatı yangını

DHA

Diyarbakır'da korkutan çatı yangını


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Apartmanda oturanlar tahliye edilirken, yangın  itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan aileler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Binanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-04-04 11:49:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EKAY Projesi ile Bağlar'ın çevre sorunu tarihe karışacak
YEREL HABERLER EKAY Projesi ile Bağlar'ın çevre sorunu tarihe ...
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
YEREL HABERLER Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla ...
Bağlar’da hizmet seferberliğine devam
YEREL HABERLER Bağlar’da hizmet seferberliğine devam
Vatandaş şikayet etti, Bağlar Belediyesi temizledi
YEREL HABERLER Vatandaş şikayet etti, Bağlar Belediyesi temizledi
Diyarbakır’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı tamamen kapladığı apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. ...
Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından 103 emekli amiralin bildirisine ...
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
YEREL HABERLER Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket ...
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü ...
Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, ...
Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan ...
İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı
YEREL HABERLER İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı
Onkoloji Uzmanı Yerlikaya: Kanser pandemisi bizi bekliyor
YEREL HABERLER Onkoloji Uzmanı Yerlikaya: Kanser pandemisi bizi ...
Huder Başkanını seçti.
YEREL HABERLER Huder Başkanını seçti.
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Engellilerin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Engellilerin sorunları masaya yatırıldı
DİSKİ, arızalara anında müdahale ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ, arızalara anında müdahale ediyor
Yenişehir çiftçilere proje üretiyor
YEREL HABERLER Yenişehir çiftçilere proje üretiyor
ADEM'li kadınların el emeği ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER ADEM'li kadınların el emeği ürünleri sergilendi
Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: ”Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı” “Oğlumu iş vaadiyle kandırıp dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ettiler” “Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol ...
Kızı dağa kaçırılan Suriyeli anne, evlat nöbetine katıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kızı dağa kaçırılan Suriyeli anne, evlat nöbetine ...
HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 ...
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
YEREL HABERLER Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik ...
Başkan Türkmen'in 'çay sizden simit bizden' ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Türkmen'in 'çay sizden simit bizden' ...
Diyarbakır Surlarında diriliş devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Surlarında diriliş devam ediyor