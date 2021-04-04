Diyarbakır'da korkutan çatı yangını

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Apartmanda oturanlar tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan aileler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Binanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-04 11:49:15



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