Amedspor hoca arayışında

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta sahasında Afjet Afyonspor'la 11 berabere kalarak PlayOff yarışında yara alan Amedspor'da görevine son verilen Aykan Atik'in yerine gelecek teknik adam için arayışlar devam ediyor.

Sahasında Afjet Afyonspor'la 11 berabere kalarak PlayOff yarışında yara alan Amedspor'da teknik direktör Ayhan Atik’in görevine son verildi. Yönetimin hem bu sezon kalan maçları tamamlayacak hem de gelecek sezon takımı şampiyonluğa taşıyacak deneyimli bir teknik adam göreve getirmek istediği öğrenildi.

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