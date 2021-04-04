Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı

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Serhat ÖZDEMİR/ÇERMİK(Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde bitişik 3 evde kundaklama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bitişik 3 evin, bahçedeki samanlıklarında yangın çıktı. İhbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde bulunan 4 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangını başka evlere sıçramadan söndürerek, kontrol altına aldı. Sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Çermik Serhat ÖZDEMİR

2021-04-04 13:22:15



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