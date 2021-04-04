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Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

İHA

Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

Diyarbakır’da bir binada elektrik panosundan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi. Yan binada oturan Resul Kamçı, komşularının kapısını tek tek çalıp uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik panosundan çıkan yangın, çatı katını sardı. Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan binada bulunan Resul Kamçı, dumanları görmesi üzerine komşularının binasına giderek evlerin kapısını tek tek çalıp durumu bildirerek evden çıkmalarını sağladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Apartmanda bulunan vatandaşları uyandıran Resul Kamçı, sabah kahvaltı yaparken yanık kokusunu hissettiğini söyledi. Kamçı, “Eşim, bana, 'Belki bizim evde bir şeyler vardır' dedi. Ben de sağa sola baktım. Bir şey yoktu, kablolara, elektrik tesisatlarına baktım bir şey yoktu. Sonra karşı binamıza bakınca dumanların yükseldiğini gördüm. Bir telaşla, aceleyle aşağı indim. Binaya girip tek tek kapıları çaldık. Bina sakinlerinin hepsini uyardık. Herkes aşağı indi. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti" dedi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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