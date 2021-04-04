Yenişehir Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin başkanlığında korona virüs salgını döneminde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bakacak yakını olmayan, 65 yaş ve üst yaşlıların ev temizliği, kişisel bakım, sağlık, pazar alışverişine kadar tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Yenişehir ilçesinde bulunan sabit 120 yaşlı vatandaş ile talepler halinde Vefa Sosyal Destek Grubuna başvuran maddi durumu düşük, bakacak veya ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan tüm vatandaşlara düzenli olarak hizmet verildiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hizmetlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi. Kaymakam Beşikci, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı bulunan ve evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Biz Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi.



“Tedbirler kararlılıkla sürdürülmeli”

Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin ve uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Beşikci, "Virüsün bulaşmasını önlemenin tek yolu, sosyal mesafenin korunmasıdır. Vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır" diye konuştu.

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