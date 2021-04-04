Minibüs traktörle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

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Diyarbakır’da, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, SilvanLice Üçyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, SilvanLice Üçyol mevkisinde minibüs ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Duran araçlardan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlı ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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