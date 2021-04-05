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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-04-05 09:24:25



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