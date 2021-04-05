Diyarbakır’da PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından legal yapı altında terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterip örgütsel görüşme, yürüyüş ve toplantı düzenledikleri belirlenen 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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