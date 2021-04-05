Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı

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Diyarbakır’da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, DiyarbakırElazığ karayolu Devegeçidi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KP 511 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan tır, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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