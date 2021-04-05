Jandarma fark etti, nesli tükenmekte olan şahin hayata tutundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri nesli tükenmekte olan kızıl şahini yaralı olarak buldu. Ekipler, yaralı hayvanın hayata tutunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesinde, Sur ilçesi, Karaçalı Mahallesi'nde arazide yaralı olarak bulunan nesli tükenmekte olan kızıl şahin görevli personel tarafından fark edildi. Yaralı kızıl şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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