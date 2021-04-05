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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyespor lig öncesinde hız kesmiyor

İHA

Bağlar Belediyespor lig öncesinde hız kesmiyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 9. Bölge 2.Grupta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, gelecek hafta başlayacak lig maratonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın BAL ekiplerinden Viranşehir Sanayispor’la karşılaşan sarımavili takım sahadan 11’lik sonuçla ayrıldı.
1718 Nisan tarihlerinde başlayacak olan BAL için hazırlıklarını Diyarbakır’da sürdüren Bağlar Belediyespor, hazırlık maçları serisinde karşılaştığı Viranşehir Sanayispor karşısında ortaya koyduğu futbolla lig için umut verdi. Teknik heyet, her iki yarıda farklı kadrolara şans verdi. Şu ana kadar 10 takviye yapan Bağlar Belediyespor, bir veya iki transfer daha yapmayı planlıyor. Sezona iyi başlayıp öyle devam etmek istediklerini belirten Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Ekrem Üşen, hazırlık sürecinin sorunsuz geçtiğini söyledi.

“Takım olarak sezona hazırız”
Planlı ve programlı bir şekilde sezona hazırlandıklarını belirten Üşen, “Takımımızın eksiklerine göre transferler yaptık. Hem idmanlar yaparak fizik ve kondisyon olarak eksiklerimizi giderdik hem hazırlık maçlarıyla gücümüzü test ettik. Şu an için hiçbir sorunumuz yok. Belki bir iki takviye daha yapabiliriz. Amacımız öncelikle iyi futbol oynamaktır. Viranşehir Sanayispor karşısında iyi oynayarak iki hafta sonra başlayacak lige hazır olduğumuzu gösterdik. Bağlar Belediyespor olarak iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Lig içerisinde alacağımız sonuçlar bizi lig sonunda nereye taşıyacak, hep beraber göreceğiz” dedi.

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