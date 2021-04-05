Diyarbakır’da Sanat Sokağı tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin araç trafiğine kapalı, vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Sanat Sokağı’nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamlanma aşamasına getirdi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü Sanat Sokağı’ndaki yenileme çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi, sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, kentle sembolleşen ve araç trafiğine kapalı olan Sanat Sokağı’nın, modern bir görünüme ve özellikle zemininin sağlam bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.



Sanat Sokağı’nın zemini güçlendirildi

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, zemini güçlendirmek ve sokağın altına inşa edilen otoparka su sızıntılarını önlemek için 270 metre uzunluğu 27 metre genişliğindeki alanı 4 bin 200 metrekare membranla kapladı ve dilatasyon derzlerine fitil yerleştirdi. Yol ve kaldırımdaki yağmur ile yüzeysel suların drenajı için 460 metre ızgara kanal döşendi. Sokağın yapısını ve görüntüsünü bozmayacak şekilde yolun her iki tarafına aydınlatma direkleri dikildi.



Desenli asfalt uygulanacak

Yağışlı havalarda çamur deryasına dönen sokağın zemin güçlendirilme işlemini tamamlayan ekipler, kaldırımlara 3 bin 800 metrekare bazalttuğla döşedi. Sokağın daha estetik bir görünüm alması için desenli asfalt uygulanacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, sokakta tamamlanacak altyapı işlemlerinin ardından peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarına başlayacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dinleme alanları oluşturmak için üst yapı çalışmaları kapsamında sokağın her iki kolunda kullanılamaz durumda bulunan kent mobilyalarını sökerek yerine yenilerini yerleştirecek. Çalışmaların sonunda belirlenen alanlara ağaç, çalı ve mevsimlik çiçeklerle süslenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı’nda yürüttüğü çalışmaları 20 gün içinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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