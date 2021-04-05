Diyarbakır'da artan korona virüs vakaları endişelendiriyor Tedbirleri hiçe sayan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp sokakları doldurdu

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının arttığı Diyarbakır’da vatandaşlar pandemi kurallarına aldırış etmeden çarşı ve merkezleri doldurdu. Tüm uyarı ve önlemlere rağmen Diyarbakır’da kentin işlek noktalarına akın eden vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor.

Korona virüs risk haritasında turuncu renge dönen Diyarbakır’da vatandaşlar salgın yokmuş gibi davranmaya başladı. Sağlık Bakanlığının 1319 Mart arasında duyurduğu korona virüs vaka oranlarında 100 binde 18,78 kişide görülen vaka sayısı, 2026 Mart arasındaki verilerde 100 binde 36,28 kişide görülen vaka sayısına ve son açıklanan verilerde 100 binde 60,05 kişide görülen vaka oranına ulaştı. Korona virüs haritasında önce mavi, ardından sarı renge dönen kent son verilerle turuncuya döndü.

Vatandaşlar tüm uyarılara rağmen Diyarbakır’da kentin işlek cadde ve merkezlerini doldurmaya devam ediyor. Rehavetin arttığı kentte dışarı çıkanlar maske ve mesafe kurallarına uymuyor.

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