Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sinir sisteminde meydana gelen rahatsızlık sonucu hayatı altüst olan şahsı evinde ziyaret edip aileye gerekli desteğin sağlanması konusunda talimat verdi.

Yıllar önce yaşadığı rahatsızlık sonucu psikolojik sorunlar yaşayan, zamanla yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan M.G., her ay iğne olup psikolojik tedavi görerek hayata tutunmaya çalışıyor. Zamanla konuşmadan kesilen M.G.’nin sinir nöbetleri geçirdiğini belirten annesi ve eşi, bu yüzden yanından hiç ayrılmıyor. Kendisi de hasta olan anne ile eş, M.G.’nin yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.



“Zor durumda kalan her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir”

Aileye moral vererek maddi ve manevi destek olacaklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, M.G.’nin hikayesinden çok etkilendiğini söyledi. Beyoğlu, “Kendisinin yaşadığı durum kadar annesinin ve eşinin yaşadıkları da çok zor. Allah kendilerinden razı olsun ki bugüne kadar fedakarca davranmışlardır. Elimizden geldiği kadar biz de destek olacağız. Zor durumda olan, çaresiz kalan hiçbir vatandaşımızı, ailemizi kaderine terk edemeyiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin buradaki temsilcileri olarak milletimize duyduğumuz sorumluluk gereği her vatandaşımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

