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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, vatandaşların taleplerini dinleyip uyarıda bulundu

İHA

Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, vatandaşların taleplerini dinleyip uyarıda bulundu

Korona virüs risk haritasında önce mavi ardından sarı ve daha sonra turuncu renge dönen Diyarbakır’da vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hem vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi hem de uyarılarda bulundu.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile cadde cadde, sokak sokak vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Beşikci, uygulaması oldukça basit olan maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesinin önemine değindi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Beşikçi, vatandaş ve esnafların talep ve önerilerini dinleyerek, sosyal belediyeciliği benimsemiş ve sosyal sorumluluk bilinci olan bir yönetim anlayışıyla, vatandaşları sıklıkla ziyaret etmeye önem verdiklerini söyledi.

"Maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesi gerekir"
Hizmetlerin kalitesi ve geri dönüşümü açısından vatandaş ziyaretlerinin önemli olduğunu belirten Kaymakam Beşikci, "Orta riskli kentler arasında yer sarı renge bürünen Diyarbakır'da, vatandaşlara yönelik, Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Münir Karaloğlu’nun başkanlığında ilimiz geneli tüm ilçelerimizde bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Maalesef, son 20 gün içinde, vaka sayımız 100 binde 20’lerden 60’lara çıktı. Salgının kentte sosyal yaşamı kesintiye uğratmaması için herkese üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Yeniden mavi renge dönmemiz için kalabalık ortamlardan, kısa sürelide olsa düğün ve taziye gibi etkinliklerde tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Uygulaması oldukça basit olan maske, mesafe ve temizlik kuralına herkesin dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.
Şehitlik Mahallesi sakinleri ve esnafları da Kaymakam Beşikçi’ye ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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