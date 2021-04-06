Diyarbakır'da 2 bin 121 fidan toprakla buluşuyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun 21 Ocak 2021’de başlattığı '21’de buluşalım' etkinliğinde oluşturulacağı bildirilen hatıra ormanının ilk fidanları toprakla buluşuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, '21’de buluşalım' etkinliği kapsamında paylaşım ve beğeni yapan vatandaşlar adına oluşturulacak Diyarbakır21 Hatıra Ormanının çalışmalarını tamamladı. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanında ayrılan alanda ilk etapta sembolik olarak dikilecek 2 bin 121 fidanın haricinde, 21 Ocaktaki paylaşım ve beğeni sayısı kadar fidan toprakla buluşturulacak.



İlk fidanı Vali Karaloğlu dikecek

Kentin daha yeşil hale gelmesine büyük önem veren Vali Karaloğlu, hatıra ormanının ilk fidanını yarın Barış Ormanında saat 12.00’da toprakla buluşturacak. Sosyal medyada, "Asır 21, yıl 21, gün 21, yaş 12 binden 500 kadar fazla. Diyarbakır, kadim, bereketli, cömert, davetkar. Sizde buyurun 21’de buluşalım” paylaşımıyla etkinliği başlatan Vali Karaloğlu’na sosyal medya kullanıcıları yoğun destek vermişti.

Kentin yetiştirdiği şair ve ediplerin sözlerini güzel Diyarbakır fotoğraf eşliğinde sosyal medyada yoğun paylaşılmasıyla, 21’deBuluşam etiketi Türkiye ve dünya gündemine yerleşmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.