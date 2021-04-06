Evladını terörün elinden kurtarmak isteyen bir aile daha HDP önündeki nöbete katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemi 582'nci gününe girdi. Eylemin 582'nci gününde yeni bir aile daha katıldı. Çalışmaya gittiği İstanbul'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Özkan Tüfenci için Muş'tan diğer oğlu Resül Tüfenci ile gelen anne Türkan Bayrak, oturma eylemine katıldı. Anne Bayrak, Kürtçe yaptığı konuşmada, evladı kaybolduktan sonra hiç haber alamadığını belirterek, televizyonlardan evlatlarına kavuşan aileleri görmesi üzerine eyleme katılma kararı aldığını söyledi. Oğlunun İstanbul'a çalışmaya gittiğini ve bir hafta sonra ortadan kaybolduğunu aktaran anne Bayrak, "HDP oğlumu götürdü. Kim götürdüyse geri göndersin. Oğlum hasta ve özürlü. Evladımı HDP'den istiyorum" dedi.

Resül Tüfenci de ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuklarını aktararak, "HDP ağabeyimi kandırdı, beynini yıkadı, sonra götürdüler. Ağabeyim gelmeden buradan gitmeyeceğiz'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından aile üyeleri çocuklarının fotoğrafını alarak çadırda eyleme katıldı.

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