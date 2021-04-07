Diyarbakır'da, meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi



Emrah KIZILSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (DİSMEK), başta meslek edindirme olmak üzere hobi amaçlı açılan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Usta öğretici Fatma Gedikbaş, 70'in üzerinde kursta özellikle kadınlara ve gençlere hizmet verildiğini belirterek, "Bu alanda da aşçılık, pastacılık, bilgisayar, tekstil, resim, örgü, unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü, çini kursları gibi birçok alanda faaliyet yürüttüğümüz kurslarımız var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın başta meslek edindirme olmak üzere hobi amaçlı açtığı kurslara halkın yoğun ilgisi oldu. Pandemi nedeniyle uzun süre hizmet veremeyen DİSMEK'te normalleşmeyle birlikte açılan kurslardan şu anda 791 kursiyer faydalanıyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. DİSMEK'te unutulmaya yüz tutmuş meslekler sepet örücülüğü, ipek şal dokumacılığı deri işleme ve çinicilik de dahil olmak üzere aşçılık, tekstil, mobilya, cilt bakımı, bez bebek yapımı, kuaförlük, bilgisayar gibi birçok alanın yanı sıra engellilerin sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için Engelli Şube Müdürlüğü ile birlikte kahvaltı hazırlama, beden eğitimi, ses eğitimi, tığ örücülüğü ile ürün hazırlama, deri tablo yapımı kursları da açıldı. Kentte istihdama katkı sağlamak ve çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştirmek için açılan kurslardan ilçelerde de kurulacak olan merkezlerle yıl sonuna kadar 10 bin kişinin faydalanması ve meslek sahibi olması hedefleniyor.

'EK BİNALARIMIZ FAALİYETE GEÇECEK'

Usta öğretici Fatma Gedikbaş, 70'in üzerinde kursta özellikle kadınlara ve gençlere hizmet verildiğini belirterek, "Bu alanda da aşçılık, pastacılık, bilgisayar, tekstil, resim, örgü, unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü, çini kursları gibi birçok alanda faaliyet yürüttüğümüz kurslarımız var. Hepsini saymaya kalkarsak 70'in üzerinde kurs veriliyor. Birçok merkezde de DİSMEK kurslarımız var. Merkezi ilçelerde ek binalarımız yapılıyor. Bunlar faaliyete geçecek. Kursiyerlerimiz buradan aldıkları belgelerle işyeri açarak, ailelerine ek gelir sağladılar. Pandemi döneminden sonra kurslarımıza tekrar başladık. Açık olan kurslarımızda da yıl sonuna kadar Allah nasip ederse inşallah 10 binin üzerinde kadınımızı ve gencimizi belgelendireceğiz" dedi.

'KURSUMUZ ÇIRAKLIKTAN BAŞLIYOR'

Aşçılık kursu eğitmeni Mehtap Han da kursun çıraklıktan başladığını belirtip, "Burada genelde yöresel ve Türk mutfağına ait yemekleri yapıyoruz. Kursumuz 78 saat sürüyor. Ortalama 40 güne tekabül ediyor. Öğrencilerimizi kursu bitirdikten sonra bırakmıyoruz. Kendilerini ilerletmeleri için onlara yardım ediyoruz. Mesleki eğitim okullarına ve kurslarına yönlendiriyoruz. Bizim kursumuz çıraklıktan başlıyor, kalfalık sonra yardımcılık, ustalık ve en son da usta öğreticilik belgesini aldıktan sonra bizim gibi eğitim verebiliyorlar. O da öğrencilerin azmine bağlı. Burası ilk aşama. Hemen hemen her yemeği elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Aşçılık alanında kendisini ilerletmek isteyenlerin çoğu erkekler oluyor" diye konuştu.

'BELGE ALIP İŞ YERİ AÇMAK İSTİYORUM'

Aşçı yardımcılığı kursuna katılan Ferit Güntaş (29), kursun ardından iş yeri açmayı hedeflediğini belirterek, "Genel anlamda yemek yapmayı, mutfakta olmayı seviyorum. İleride iş yeri açmam için de belge gerekiyor. Bu yüzden belediyenin aşçı yardımcılığı kursuna kaydımı yaptırdım. Arkadaşlarla hep beraber yemek yapıyoruz. Kadınları dışlamıyorum ama en büyük aşçılar zaten erkeklerden çıkıyor. Arkadaşlarla uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

Usta öğretici olmak isteyen Mensure Açık da "Buradaki emeğimizin karşılığı olarak usta öğretici belgesi aldıktan sonra herhangi bir yerde eğitim vermek istiyorum. İpek şal dokuyoruz. Farklı farklı şeyler üretebiliyoruz ama bunun önemi çok çok fazla. Hedefim öğretmen olmak. Şu an onun için eğitim görüyorum" diye konuştu.

Resim kursunda eğitim gören Pınar İçel ise hobi olarak resim yapmayı çok sevdiğini ve ileride resim sergisi açmak istediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serhat ÖZDEMİR

2021-04-07 10:45:09



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