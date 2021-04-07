Gelin almaya giden damat ve ailesinin maskesiz halayı kamerada 



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, düğün öncesi gelin almaya giden damat tarafının sokakta maskesiz halay çekme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 2026 Mart tarihli vaka haritasında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da vaka sayıları, 27 Mart2 Nisan verilerine göre 60,05'e ulaştı. İlkbaharın gelişiyle kentte, düğün organizasyonlarının da arttığı gözlendi. Kontrollü normalleşme sürecinde yapılan uyarılara rağmen Bağlar ilçesinde düğün öncesi gelini almaya giden damat ve ailesi, sokakta halay çekti. Araçlarından düğün müziği çalan 9 kişinin maskesiz olarak halay çekme anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-07 11:48:33



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