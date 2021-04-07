Bağlar Belediyesinden eğitime tam destek

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Abdülkadir İmral Kızılay Anaokuluna yeni yol kazandırıp çevre düzenlemesini gerçekleştirerek minik öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim alması için modern hale getirdi.

Bağlar Belediyesi, eğitim yuvalarına olan desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla son iki yılda 35 okulun bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılarak ayrıca çeşitli kalemlerden oluşan destekler sağlandı. Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi’nde hayırseverlerin desteğiyle hizmete giren Abdülkadir İmral Kızılay Anaokulunun da ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin rahat koşullarda okula gitmesi için yol yapıp, gerçekleştirdiği çevre düzenlemesiyle kampüsün çevresini modernize etti. Eğitime destek vermeyi milli bir görev ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, bir çok okulun fiziki eksiklerini giderip öğrenciler için ücretsiz kurslar açarak ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye desteğinde bulunduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Milletimizin imkanlarından oluşan kaynaklarımızı milletimizin evlatlarına hizmet olarak değerlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Minik yavrularımızın huzurlu koşullarda okula gitmesi için Abdülkadir İmral Kızılay Anaokulumuzun yol sorununu çözüp çevre düzenlemesi yaparak hizmetlerimize bir yenisini ekledik. Evlatlarımız ve öğretmenlerimiz için hayırlı olsun" dedi.

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