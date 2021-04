Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi 

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle, kentte görev yapan 40 gazeteciye ücretsiz dron eğitimi verilecek. Projeyle yerel ve ulusal yayın organlarında görev yapan gazetecilere verilecek eğitimde, dron ile yapılan çekimler konusunda teknik destek sağlanmasının yanı sıra, kentin tarihi yerlerinin tanıtımı amaçlanıyor.

Diyarbakır'da yerel ve ulusan yayın organlarında görev yapan gazetecilere, dron ile çekim konusunda mesleki teknik destek eğitimi verilecek. Ücretsiz olacak dron eğitimi ile ilgili, GGC tarafından hazırlanan proje, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

Onaylanan proje protokolü, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve GGC Başkanı Mehmet Veysi İpek tarafından imzalandı. Proje kapsamında, Diyarbakır'da görev yapan 40 basın mensubu, dron çekimleri konusunda teknik destek eğitimi alacak. İmza töreninde konuşan GGC Başkanı Mehmet Veysi İpek, bu eğitimle gazetecilere dron çekimleri konusunda hem teknik destek vermek, hem de yapılan çekimlerle kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

'KENTİN TARİHİNE KATKI SUNACAK'

Eğitimin 20'er kişilik gruplar halinde verileceğini ifade eden İpek, projeye Diyarbakır'da görev yapan 40 gazetecinin katılım sağlayacağını, görsel kapasiteyi arttırmaya yönelik verilecek dron eğitiminin çok faydalı olacağına inandığını söyledi. İpek, projelerle kentin tarihi yerlerinin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

'HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde faaliyet sürdürdüklerini, kurumların mesleki olarak ihtiyaç duyduğu anlarda, teknik destek verdiklerini söyledi. Basın çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Genel Sekreter Maral, şöyle konuştu:

"2020 yılı içerisinde, proje anlamında güzel fikirler aldık. Çünkü burada uygulayacağımız proje fikirlerinin, ilgili kurumun önünü açacak, kapasitesini genişletecek ve bölgeye de katkısı olması önemli. Bu kapsamda Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin sunmuş olduğu dron eğitimi, birçok boyutuyla olumlu etkilere sahip. Dron konusunda, daha önce farklı kurumlara da destek verdik. O kurumları ne kadar istifade ettiğini de gördük. Gazeteciler çok önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların kalitesinin artması, belki kısa sürede nitelikli haber içeriklerinin geliştirilmesi için ilk adım olmuş olacak. Ajans olarak, önümüzdeki dönemde GGC'nin ve basın mensuplarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-04-07 15:11:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.