Madde bağımlısı genç, odasını ateşe verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKEmrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen S.B. (27), geçirdiği sinir krizinin ardından ailesinin çağırdığı sağlık ekiplerini görünce odasını ateşe verdi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını etrafa sıçramadan söndürdü.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.B., evde sinir krizi geçirdi. Ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerini gören S.B. evdeki eşyalara zarar verdikten sonra bu kez odasını ateşe verdi. Çağırılan itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği S.B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Emrah KIZIL

2021-04-07 16:13:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.