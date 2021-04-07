Madde bağımlısı genç, odasını ateşe verdi

Burak EMEKEmrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen S.B. (27), geçirdiği sinir krizinin ardından ailesinin çağırdığı sağlık ekiplerini görünce odasını ateşe verdi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını etrafa sıçramadan söndürdü.
Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.B., evde sinir krizi geçirdi. Ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerini gören S.B. evdeki eşyalara zarar verdikten sonra bu kez odasını ateşe verdi. Çağırılan itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği S.B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Emrah KIZIL
2021-04-07 16:13:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.