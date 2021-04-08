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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu: "Eski halin görüntüsü kente yakışmıyor"

İHA

Vali Karaloğlu: "Eski halin görüntüsü kente yakışmıyor"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, mevcut haliyle kente yakışmayan bir görüntü sergileyen eski sebzemeyve halinin, yenilenerek modern ticaret alanına dönüştürülmesi için esnafla bir araya geldi. Eski Halin görüntüsünün kente yakışmadığını belirten Vali Karaloğlu, eski hal, Sakatatçılar Çarşısı ve Buğday Pazarı lokasyonunun şimdiye kadar çoktan yenilenmesi gerektiğini belirtti.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, mevcut haliyle kente yakışmayan bir görüntü sergileyen eski sebzemeyve halinin, yenilenerek modern ticaret alanına dönüştürülmesi için esnafla bir araya geldi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, eski halin modern bir görünüme kavuşması için projelendirilen 2 model ile ilgili esnafın görüş, öneri ve talepleri dinlendi.
Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, eski sebze ve meyve halinin kentin en değerli bölgesinde bulunduğunu ve ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiğini kaydederek, "Eski halin görüntüsü kente yakışmıyor. Eski hal, sakatatçılar çarşısı ve buğday pazarı lokasyonunun şimdiye kadar çoktan yenilenmesi gerekirdi. Ama yenilenmemiş sebepleri farklı olabilir. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben 10 aylık Diyarbakırlıyım. Siz burada doğdunuz. Burada büyüdünüz. Burada esnaflık yapıyorsunuz. Sebeplerini benden daha iyi biliyorsunuz" dedi.

"Bu ayıbı hep beraber ortadan kaldırmamız lazım"
İnsanlık açısından kıymetli olan surlara bu kadar yakın bir bölgedeki görüntünün, kentin ayıbı olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Bu ayıbı hep beraber ortadan kaldırmamız lazım. Sizin tartışmanıza açmak üzere bir hazırlık yaptırdık. Bu bölgenin dönüşümünün ilk fitilini beraber yakalım istiyoruz. Bu kente karşı sorumluluğu olan bir yönetici olarak şuna inanıyorum bizim bölgeyi dönüştürmemiz lazım. Nasıl dönüştüreceğiz, kentte ve topluma olan sorumluluğumuzla oradaki mal sahiplerini ve kiracıları da mağdur etmeden bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Önceliğimiz kentin ve toplumun menfaati olmalı. Biz orayı ziyaret ettiğimizde buranın dönüşmesi aslında sizin talebinizdi. Geldiğimizde ‘Valim buraları bir düzeltelim’ dediniz. Bunun üzerine bizde arkadaşları çalıştırdık. Çalışmalar bugün size sunulabilecek bir noktaya geldi" diye konuştu.

"Suriçi gelecekte bir turizm merkezi olacak"
Yapılacak çalışmalarla ilgili esnafın öneri ve teklifleriyle yol almak istediklerini aktaran Vali Karaloğlu, “Ortak bir zeminde buluşarak eski halden başlayıp daha sonra Sakatatçılar, Buğday Pazarı ve diğer alanları kentsel bir tasarımla dönüştürmek istiyoruz. Diyarbakır'ın en büyük zenginliği ve tarihsel varlığı olan surlarla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. Diyarbakır Suriçi gelecekte bir turizm merkezi olacak. Onun için bu bölgeyi kentin geleceğine hazırlamamız lazım. Surlarda yaptığımız işin bir devamı olarak görülmeli. Burada gerçekten gelecekte çok farklı şeyler olacak. Buna şimdiden hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Ben toplantının, kente, esnafımıza ve mülk sahibine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Toplantıda, alanın yenilenmesi ya da mevcut haliyle devam etmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi, DTSO, DESOB ile eski hal esnafının temsilcileri arasında kurulacak bir komisyonun çalışma yürüterek sunacağı rapora göre hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

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