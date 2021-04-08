Bağlar'da parklar yaşama renk katıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar'da parklar yaşama renk katıyor

İHA

Bağlar'da parklar yaşama renk katıyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin kente kendi imkanlarıyla kazandırdığı parklar, baharın gelmesiyle vatandaşların uğrak mekanları haline geldi.
Bağlar Belediyesinin kendi imkanlarıyla vatandaşların hizmetine sunduğu parklarda havanın güzel olmasını fırsat bilerek buralara akın eden vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirip belediye yönetimine teşekkür etti. Her yaş grubundan insan baharın gelişiyle oluşan enfes havada zaman geçirirken, en çok da kadın ve çocuklar tablodan memnun kalıyor. Renkli görüntülerin adresi Bağlar Belediyesinin son dönemlerde hayata geçirdiği park projeleri. Diyarbakır’a özgü ağaç türleriyle donatılan ve yeşil alan görüntüsüyle farklılık oluşturan parklar sosyal yaşamı güzelleştirme imkanı sunuyor.

Ailelerin uğrak mekanı haline geldi
Bağcılar Mahallesi havaalanı yolu üzerinde 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilerek geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete açılan Selahaddin Eyyubi Parkı, vatandaşların akın ettiği mekanların başında geliyor. İşlek bir noktada bulunan parka gelen vatandaşlar, yapılan hizmeti değerli bulduklarını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte zaman geçiren Şükran Ata, belediyenin kendilerini düşünerek güzel bir park yaptığını söyledi. Ata, "İnşallah bu hizmet ilçemizin her noktasına yayılır. Halkımızın bunlara ihtiyacı var. Ailece gelip dinlenebiliyoruz. İnsana ferahlık veriyor. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.
Vatandaşlardan Selman Ateş ise çocuklar ve aileler için çok güzel bir hizmet olduğunu, çevrede yaşayan vatandaşlar için büyük şans sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Öğrenciler parktan çok memnun
Parkta ders çalışan öğrencilerden Şevval Bayram, yakınlardaki bir kursta eğitim alarak üniversite sınavlarına hazırlandıklarını ifade etti. Bayram, "Ders aralarında arkadaşımla beraber buraya gelerek dinleniyoruz. Bu arada soru çözdüğümüz zamanlar da oluyor. Parkın yeri de çok güzel. Hakikaten güzel bir hizmet olmuş. Allah belediyemizden razı olsun, başka ne söylenebilir ki" dedi.

Başkan Beyoğlu, çok amaçlı parkta vatandaşları ziyaret etti
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çok amaçlı olarak inşa edilen ve içerisinde çeşitli sosyal donatıların bulunduğu Ahmedi Hani Parkı’na çıkarma yaptı. Belediyenin imkanlarıyla hayata geçirilen parkta incelemelerde bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Kendi imkanlarıyla hayata geçirdikleri projelerin ilçenin çehresini değiştirdiğini vurgulayan Başkan Beyoğlu, "Medeniyetimizin sembol değerlerinden Ahmedi Hani’nin ismini verdiğimiz parkımızın projesi çeşitli sosyal donatılar ve sportif alanları kapsıyor. Çocuklara yönelik oyun alanları, engellilere yönelik olarak da özel tasarlanan bölümler var. Kompleks şeklindeki projenin içerisinde basketbol ve futbol sahaları, bisiklet yolu, yürüyüş parkurları, geniş alana hitap eden aktivite alanları ve dinlenme mekanları yer alıyor. Kendi imkanlarımızla kazandırdığımız projelerle ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, sağlık sorunları olan vatandaşla bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, sağlık sorunları ...
DÜ, dünyada ve Türkiye’de turizm sektörünün durumunu masaya yatırdı
YEREL HABERLER DÜ, dünyada ve Türkiye’de turizm sektörünün durumunu ...
Vali Karaloğlu: "Eski halin görüntüsü kente yakışmıyor"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Eski halin görüntüsü kente ...
DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri
YEREL HABERLER DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri
Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 ...
Silvan'da Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından otizm standı açıldı
YEREL HABERLER Silvan'da Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından ...
Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler
YEREL HABERLER Evlatlarından haber almak için 584 gündür eylemdeler
Diyarbakır'ın 'UNESCO yüzü' havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 'UNESCO yüzü' havadan görüntülendi
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
YEREL HABERLER Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
'Düğünler artarsa cenazeler de artar'
YEREL HABERLER 'Düğünler artarsa cenazeler de artar'
Mersin'den Diyarbakır'a geldi, 8 yıllık çocuk özlemi son buldu Çocuk sahibi olmak için umutları tükenen çift, mikro tese tedavisiyle mutlu haberi aldı
YEREL HABERLER Mersin'den Diyarbakır'a geldi, 8 yıllık çocuk özlemi ...
Ergani’de izinsiz kullanılan el ilanları kaldırıldı
YEREL HABERLER Ergani’de izinsiz kullanılan el ilanları kaldırıldı
Diyarbakır'da veliler çocuklarının okullarında 'sanata dokundu'
YEREL HABERLER Diyarbakır'da veliler çocuklarının okullarında ...
İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar sahip çıktı
YEREL HABERLER İnşaatta yaşayan 60 yaşındaki vatandaşa muhtarlar ...
Diyarbakır’da korona virüsteki vaka artışı açık hava etkinliğini iptal ettirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüsteki vaka artışı açık hava ...
Diyarbakır’da 13 yıldır firari olan cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 13 yıldır firari olan cinayet zanlısı ...
Diyarbakır’dan Harvard ve Brown’a tam burslu kabul
YEREL HABERLER Diyarbakır’dan Harvard ve Brown’a tam burslu kabul
Diyarbakır’da 2 bin 121 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 bin 121 fidan toprakla buluştu
Silvan'da 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' Projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Silvan'da 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle ...
Madde bağımlısı genç, odasını ateşe verdi
YEREL HABERLER Madde bağımlısı genç, odasını ateşe verdi
Hani’de öğretmenevinin yapımı için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Hani’de öğretmenevinin yapımı için çalışmalara ...
Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi 
Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi
YEREL HABERLER Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi
Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaldırım işgallerine son veriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaldırım işgallerine ...