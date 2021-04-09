Diyarbakır polisinden zırhlı araçlarla 'ay yıldız' gösterisi

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRK Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır polisi, zırhlı araçlar ile ay yıldız oluşturdu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü özel harekat ve havacılık şube müdürlükleri, çeşitli gösteriler düzenledi.

DiyarbakırBatman yolundaki Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasındaki etkinlikte ekipler, zırhlı araçları ile ay yıldız oluşturup, helikopterlerle de geçiş yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-09 10:15:53



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