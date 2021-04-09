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Şanlıurfalı çiftçi 'pivot' sulamayla yüzde 50 tasarruf sağladı

İHA

Şanlıurfalı çiftçi 'pivot' sulamayla yüzde 50 tasarruf sağladı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çiftçilik yapan Muhammet Özkan 600 dönüm tarlasında 'pivot' denilen bilgisayar destekli modern sulama yöntemi kurdu. Güneş enerjisini de sisteme entegre eden çiftçi hem verimde hem enerjide yüzde 50 tasarruf sağlıyor.
Dicle Elektrik Verimli Tarım Hikayelerinin ilk kahramanı Şanlıurfalı çiftçi Muhammet Özkan oldu. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Balkatan köyünde çiftçilik yapan Muhammet Özkan, kendisine ait 600 dönüm büyüklüğündeki arazinin sulanması için geçtiğimiz yıl ekim ayında “pivot” denilen sistemi kurdu. Kendi ekseni etrafında dönerek sulama yapan ve dönüş süresi ile akıttığı su miktarını bilgisayar otomasyonuyla belirleyen pivot sulama yöntemi hem enerji ve su tüketiminde hem de ürün hasadında ciddi bir tasarruf sağlıyor. Sistemin çalışması için gereken enerji ise üzerine entegre edilen güneş panellerinden karşılanıyor.
Muhammet Özkan kendisine ait toplam bin 700 dönüm arazide yaptığı tarımsal üretimde enerji ve suyun ciddi maliyet kalemleri oluşturduğuna dikkat çekerek, “Daha az enerjiyle daha fazla sulama yapmak ve daha fazla verim elde etmek için araştırma yaptık. Pivot yönteminin dünyada kullanılan en modern teknoloji olduğunu gördük. Modern sulamanın en çok tercih edilen yöntemlerinden biri olan pivot sulamada, sistem kendi ekseni etrafında dönerek sulama yapıyor ve dönüş süresi ile su akıtma miktarı bilgisayar otomasyonuyla belirleniyor” dedi.

“Yüzde 0 faizle finansman sağladık”
Muhammet Özkan pivot sulama sistemini kurmak için gereken finansmanı ise “Modern Basınçlı Sulama Kredileri” kapsamında Ziraat Bankasından sıfır faizle temin etti. Kurulum maliyeti 450 bin lira olan sistemin kullanım ömrü ise 20 yıldan fazla. Çiftçi Muhammet Özkan, pivot sistemini kurmadan önce elektrik pompasıyla kuyudan su çekmek suretiyle geleneksel sulama yöntemini kullandığını belirterek, “Üzerimizde ciddi bir maliyet yükü oluşturuyordu. Hem de toprağın verimini azaltıyordu. Çünkü vahşi sulamada bir kısım toprak kaybı da yaşanıyor ve aşırı sudan içindeki mineraller de azalıyor. Bu sistemin elektriğini de üzerine kurduğumuz güneş panelleriyle sağlıyoruz. Sadece yetersiz kaldığında şebekeden elektrik kullanıyoruz” diye konuştu. Özkan, pivot yöntemiyle şu anda buğday sulaması yapıldığını ardından mısır sulaması yapılacağını da kaydetti.

Dicle Elektrik tarımsal sulamadan teknik destek
Dicle Elektrik tarımsal sulama ekipleri Şanlıurfalı çiftçi Muhammet Özkan’ı ziyaret ederek gereken teknik altyapı desteğini verdi. Sahada pivot sulamaya engel oluşturduğu belirlenen 2 adet orta gerilim elektrik direğinin yeri değiştirildi. Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, arazisinde verimli tarım adına modern sulama sistemleri kurmak isteyen çiftçilere uzman ekipler tarafından gereken teknik desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Kaçkın, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bu sistemlerin kurulum maliyetleri başlangıçta yüksek gibi görünse de enerji, su ve toprak veriminde sağlanan iyileşme sayesinde sulama sistemi yatırımı birkaç yılda kendini amorti edebiliyor. Sonrasında bu sistemlerin minimum 20 yıl ömrü var. Ayrıca çiftçilerimiz kendi öz kaynakları dışında kamu bankalarına başvurarak, devletimiz tarafından sübvanse edilen sıfır faizli finansman imkanlarından yararlanabilirler. Biz de bölgemizdeki üniversitelerin ilgili bölümleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak bunu çiftçilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.”

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