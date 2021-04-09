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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonluk için ipler Diyarbekirspor'un elinde

İHA

Şampiyonluk için ipler Diyarbekirspor'un elinde

Sahasında Antalya Kemerspor’u 20 yenerek liderliğini sürdüren Diyarbekirspor, son 4 haftaya 2 puanlık avantajla girdi. Kalan 4 maçın 3’ünü deplasmanda yapacak olan yeşilkırmızılı takım, 4’te 4 yapıp takipçisi Bucaspor 1928’in alacağı sonuçları beklemeden hedefe ulaşmak istiyor.
Misli.com 3. Lig 1. Grupta son 4 haftaya lider Diyarbekirspor’un şampiyonluğa yakın olması 8 sezondur şampiyonluk yaşamayan Diyarbakır’da heyecanı artırmaya devam ediyor. Esnaflar ve taraftarlar şehrin her tarafını bayraklar ve pankartlarla donatırken, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar internetteki yayınlar sayesinde heyecanla ve merakla takip ediliyor. Sahasında Antalya Kemerspor’u 20 yenerek son 4 haftaya önde giren yeşilkırmızılı takım, kalan maçlarda sırasıyla Ofspor (D), Payasspor (D), Belediye Derincespor ve Arnavutköy Belediyespor (D) ile karşı karşıya gelecek. 11 haftadır yenilmeyen Diyarbekirspor, kalan tüm maçları kazanarak kendi işini kendisi bitirmek istiyor.

“Bu inanç bizi şampiyonluğa taşıyacak”
Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, kalan maçlarda kendi göbeklerini kendileri keserek hedefe ulaşacaklarını söyledi. Diğer takımların alacağı sonuçlara odaklanmak gibi bir düşünceleri olmadığını anlatan Avşar, “Ligde kalmak için son şanslarını kullanan Antalya Kemerspor'u net bir skorla yenerek baş koyduğumuz şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçtik. 11 maçtır yenilmiyoruz. Takımımızın ortaya koyduğu performanstan memnunuz. İnananlar ordusu haline gelmişiz ve kalan 4 haftayı da inşallah istediğimiz sonuçlarla tamamlayarak sezonu lig atlayarak tamamlayacağız. Bu hafta alınan diğer sonuçlar şunu gösterdi ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kendi alacağımız sonuçlar haricinde kimseye güvenmiyoruz. Bu takımı bu duruma kadar getiren teknik heyet ve futbolcularımızın tertemiz emeği ve helal puanlar bizi şampiyon yapacak” dedi.

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