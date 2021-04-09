Sur ve Kayapınar ilçelerinde 250 bin ton asfalt serilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ve Kayapınar ilçelerinin cadde ile sokaklarına toplam 250 bin ton sıcak asfalt serecek.

Kış aylarında bakım, onarım ve yama çalışmalarını sürdüren, diğer taraftan 2021 sezonu için planlamalarını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kentteki yolların konforunu artırmak için Kayapınar ve Sur ilçelerinin cadde ile sokaklarına toplam 250 bin ton sıcak asfalt serecek. Aynı çalışma kapsamında yapımı yarım kalmış ve hiç yapılmamış yeni imar yollarına da sıcak asfalt serilecek. Ekipler, yeni imar yollarını sorunsuz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunmak için altyapı çalışmalarında toplam 430 bin ton temel malzeme kullanacak.



Cadde ve sokakları ışıl ışıl parlayacak

Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarının ışıklandırılması için ihtiyaç duyulan yerlere toplam bin 360 ledli dekoratif aydınlatma direği dikecek. Caddelerin yapısına göre değişik aydınlatma direklerinin değerlendirileceği çalışmadan sonra kentin caddeleri ışıl ışıl parlayacak. 2021 asfaltlama sezonunda yolları tamamlanan cadde ve sokaklarda toplam 220 bin metrekare kaldırım inşa edecek. Çalışmada ekipler, yolun niteliğine göre kaldırımlarda kente özgü bazalt, desenli taş ve asfalt malzemesini kullanacak.



İhalesi gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi, 'Kayapınar, Sur merkez ilçe imar yollarında yol, kaldırım ve aydınlatma yapım işi' adıyla çıktığı ihale 24 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi, katılımcılık ve şeffaflık ilkesini göz önünde bulundurarak ihaleyi resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Değerlendirme süreci yasal olarak 45 gün olan ihalede çalışmaların bir an önce başlaması için ihale süreci en kısa zamanda tamamlanacak.

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