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Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı çalan partinin kapısındayız

DHA

Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı çalan partinin kapısındayız


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 224 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 585'inci günde de sürüyor. 5 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan Baran için eylemine devam eden Solmaz Öğrünç, oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı çalan partinin kapısındayız. Bizim evlatlarımızı çalıp, PKK'ya götürdüler. HDP olmazsa PKK da olmaz. HDP benim kuzumu ve ciğerimi nasıl götürdüyse öyle de getirsin" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
20 AİLE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'5 YILDIR BEBEĞİMDEN AYRIYIM'
Van'dan 5 yıl önce kaçırılan Baran için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç, oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu söyledi. Oğlundan terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Öğrünç, "585 gündür buradayız. Çocuklarımızı çalan partinin kapısındayız. Bizim evlatlarımızı çalıp PKK'ya götürdüler. HDP olmazsa PKK da olmaz. HDP benim kuzumu ve ciğerimi nasıl götürdüyse öyle de geri getirsin. Bunu kafalarına soksunlar. Ben oğlumu istiyorum. Onlardan ciğer parçamı istiyorum sadece. 5 yıldır ben bebeğimden ayrıyım. Baran, eğer sesimi duyuyorsan gel, teslim ol. Bu fırsatı değerlendir, gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Orası senin yolun değil. Milletvekillerinin çocuklarının hepsi kreşte, okulda ve yurt dışında ama Baran'ım, garibanım dağlarda, taşlarda onlara yem olmuş. Bütün annelere ve babalara da çağrım; gelsinler, çocuklarının haklarını arasınlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-04-09 15:07:31

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