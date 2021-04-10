Diyarbakır'da, Polis Haftası kutlandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik binası karşısındaki Anıt Park'ta düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Ali Gaffar Okan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akif Akdere ve polis memurları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla son buldu. Ardından İl Emniyet Müdürü Yaman, beraberindeki polis memurlarıyla Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.FOTORĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-10 12:46:32



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