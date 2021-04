Bilkoç Okulları polis teşkilatını unutmadı

Diyarbakır Bilkoç Okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü unutmadı.

Vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için fedakarca görev yapan Türk polisinin her türlü saygıyı hak ettiğini belirten Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, "Bizler bugün huzur içinde yaşıyorsak bunu kahraman polis teşkilatımıza borçluyuz. Polisimiz bir yandan vatandaşın can ve mal güvenliği için fedakarca çalışırken diğer yandan da vatan savunması için şehit ve gazi olarak bedel ödüyor.

Kahraman polis teşkilatımızın 176. yılını tebrik ederek şehadete ulaşan tüm teşkilat mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

