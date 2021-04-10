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Diyarbakır’da yeni Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı Vali Münir Karaloğlu: “Şehirler, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, hayvanıyla ve doğasıyla bir bütündür”

İHA

Diyarbakır’da yeni Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı Vali Münir Karaloğlu: “Şehirler, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, hayvanıyla ve doğasıyla bir bütündür”

Diyarbakır’da 17 dönüm arazi üzerinde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinin temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Şehirler, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, hayvanıyla ve doğasıyla bir bütündür. Şehirlerde insanlar gibi yaşayan organizmalardır. Bu unsurlardan bir tanesi ihmal etmek aslında şehirdeki düzenin bozulmasını da sağlar” dedi.
Diyarbakır’da 17 dönüm arazi üzerinde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinin temel atma töreni gerçekleşti. Vali Münir Karaloğlu’nun temelini attığı merkez, Ekim 20121’e kadar tamamlanarak hizmete sunulacak.
Elazığ yolu üzerinde bulunan daha öncede Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan alan temizlenerek yeni görünüme kavuşması için yapılan temel atma törenine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

“Burada çok güzel bir mekan oluşturacağız“
Temel atma töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Bugün dilsiz dostlarımız için önemli bir gün. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin temelini atmak üzere bir aradayız. Şehirler, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, hayvanıyla ve doğasıyla bir bütündür. Şehirlerde insanlar gibi yaşayan organizmalardır. Bu unsurlardan bir tanesi ihmal etmek aslında şehirdeki düzenin bozulmasını da sağlar. Yani şehirde insanı önceleyip hayvanı ihmal edemezsiniz. Hayvanı önceleyip doğayı ve bitkiyi ihmal edemezsiniz. Şehirde var olan bütün unsurları hep beraber gözetlemeniz ve kollamanız gerekir. İşte bu düşünceden hareketle Büyükşehir Belediyesi olarak “her can bize emanettir” düsturuyla bu alanda daha önce bir Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz vardı. Ancak çok eskimişti. Diyarbakır’da göreve başladığımda buranın artık yetersiz olduğu ve buraya gelen hayvanlara yeterince bakılmadığıyla ilgili hayvan severlerden çok fazla mesajlar alıyorduk. Bizler bu alanda neler yapabiliriz diye meseleyi masaya yatırdık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden de bir miktar bağış aldık ve yeni bir yaşam alanı inşa etmeye karar verdik. Burası 17 dönümlük merkezi ve DiyarbakırElazığ yolu üzerinde güzel bir alan. Bakımevimiz bittiğinde içerisinde son derece ileri teknolojinin kullanıldığı ameliyathanesi, laboratuvar, kedi evi, köpek kulübeleri, büyük hayvan barınağı ve çocukların aileleriyle birlikte hayvanlarla zaman geçirebileceği bahçesiyle çok güzel bir mekân oluşturacağız” diye konuştu.

“Her canlıya hizmet etmeye ve hürmet etmeye devam edeceğiz”
Bu mekanda sokakta bakıma muhtaç hale gelmiş ve hasta yaralı hayvanların tedavileri ile bakımlarının yapılacağını söyleyen Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımız için burada güzel bir alan oluşturacağız gelip burada piknik dahi yapabilecekler. Burada istedikleri hayvanı kurallar çerçevesinde sahiplenebilecekler. Sahiplendirilecek hayvanların takipleri de bu merkezden yapılacak. Bir şehrin yaşam kalitesini, orada yaşayan insanların yaşam kalitesini yukarı çekerek sağlayamazsınız. Birleşmiş Milletler (BM) yaşam kalitesi kriterlerinde şehri sizinle beraber paylaşan hayvanlar ve doğanın kalitesini insan yaşamıyla beraber yukarı çekmeniz lazım ki şehrinizdeki yaşam kalitesini de yukarı çekebilesiniz. Onun için biz şehri bizimle paylaşan her canlıya hizmet etmeye ve hürmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın da, yapılan yeni hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelinin atılmasından dolayı Vali Karaloğlu’na teşekkür etti.
Yapılan konuşmanın ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindekiler ile birlikte Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildikten sonra tören son buldu.

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