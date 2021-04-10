MHP il Başkanı Kayaalp, Polislerin haftasını kutladı

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MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, 10 Nisan Polis haftası nedeniyle dolayısıyla kentin farklı noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek kendilerini kutladı.

Ziyarette polis memurları ile sohbet eden Başkan Kayaalp, polis memurlarının haftasını kutlayarak çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

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