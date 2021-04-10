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Tarihi On Gözlü köprüsünde hafta sonu ‘Korona virüs’ halayı çekildi

İHA

Tarihi On Gözlü köprüsünde hafta sonu ‘Korona virüs’ halayı çekildi

Türkiye’de korona virüs vakaları 50 bini aşarken, Diyarbakır’da, hafta sonunda korkutan görüntü oluştu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutarak tarihi On Gözlü Köprüsünde halay çekti.
Türkiye’de korona virüs vaka artışı her geçen gün devam ediyor. Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü’yü gezmeye giden vatandaşların çoğunluğunun korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mervaniler tarafından 1065 tarihinde yaptırılan ve Kırklar Dağı’nın eteğinde Dicle Nehrinin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi On Gözlü Köprü, yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır’daki en önemli uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Hafta sonları vatandaşların zamanlarını geçirmek için tarihi köprüyü tercih edince oluşan kalabalıkta sosyal mesafe unutuldu. Vatandaşların çoğunluğunun maske kuralına uymadığı tarihi alanda vatandaşlar, maskesiz, mesafesiz halay çekti.

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