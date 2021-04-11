2021 kırsalda altyapı yılı olacak

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu bir takım temaslarda bulunmak için Ergani ilçesine ziyaretlerde bulundu. Vali Karaloğlu, “Kırsalda Diyarbakır'ın tamamında 2021 bizim için altyapı yılıdır. Kırsal yollara bin 200 kilometre asfalt sereceğiz. 115 kilometresini Ergani’nin kırsal mahalle yollarına sereceğiz. İnşallah bunlar tamamlandığında kırsal mahallelerimizin yolları daha nitelikli hale gelmiş olacak” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, sorunlar, çözüm önerileri, devam eden yatırımlar ve yeni projelerin masaya yatırıldığı ilçe değerlendirme toplantıları Ergani’de devam etti. Toplantı için ilçeye gelen Karaloğlu, Makam Dağı Zülkifl Peygamber Türbesi’ni, tarihi Hilar Mağaraları ve Çayönü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Karaloğlu, Ergani Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada ilçenin altyapı sorunlarının çözülmesi için 430 milyon lira kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.



“Ergani'nin üç meselesini kökten çözmek istiyoruz”

Gelişim sürecindeki ilçenin altyapı çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Karaloğlu, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi sorununu yaptıkları planlamalarla çözeceklerini vurguladı. İçme suyu, kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi projelerinin hazır olduğunun müjdesini veren Karaloğlu, “Şimdi biz kaynak arıyoruz. Yaklaşık arıtma tesisi ile beraber 430 milyonluk bir kaynağa ihtiyacımız var. Su parası olarak geçen yıl 7 milyon lira toplanmış. Bu bizim topladığımız su paraları ile yapılabilecek yatırımlar değil. 430 milyona ihtiyacımız var. Bunu bulabilmek için dün biz Ankara’daydık. Perşembe günü Sayın İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Çalışma, Gençlik ve Spor Bakanımızla toplantılar yaptık bu konuları konuştuk. Biz şimdi kredi peşindeyiz ulusal veya uluslararası uzun vade ucuz bir kredi bulup Ergani'nin bu üç meselesini kökten çözmek istiyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi bitti. Bu sene Ocak ayında Cumhurbaşkanımız açılışını yaptı. Ama atık suyu da mutlaka arıtarak çevreye bırakmak durumundayız ki vatandaşımızın şikayet ettiği o konuları yaşamayalım” diye konuştu.



“Kırsal yollara bin 200 kilometre asfalt sereceğiz”

Ergani'nin 134 bin nüfusuyla vilayet potansiyeli taşıyan ve Diyarbakır’ın en önemli ilçelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Karaloğlu, kentin tamamında kırsal mahallelere de hizmetin ulaşması için çalıştıklarını belirtti. Karaloğlu, “Kırsalda Diyarbakır'ın tamamında 2021 bizim için altyapı yılıdır. Kırsal yollara bin 200 kilometre asfalt sereceğiz. 115 kilometresini Ergani’nin kırsal mahalle yollarına sereceğiz. İnşallah bunlar tamamlandığında kırsal mahallelerimizin yolları daha nitelikli hale gelmiş olacak. İlçenin Zülkifl Peygamber’in makamının bulunduğu önemli bir inanç merkezi, bu önemli inanç merkezini korumak için yol ve su olmak üzere altyapı sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapacağız. Bölgede kız çocuklarına dönük dini eğitim tesislerinde eksiğimiz vardı. Birini Ergani, birini de Bismil’de olmak üzere 2 yatılı Kız Kur’an kurslarının inşaatlarını bu yıl içinde tamamlayacağız. Orada eğitim alan kız çocuklarımız hem imam hatibe devam edebilecekler hem de hafızlık yapabilecekler. Ergani’nin tarihi anlamda bölgenin en önemli merkezlerden biri, Hilar Mağaraları ve Çayönü’nün varlığı bunu kanıtlıyor. İlk tarımın ve hayvanların evcilleştirildiği, bakır ile derinin işlendiği, metalürji faaliyetler yapılıyor, Ergani’nin bu tarihi özelliğini koruması için çalışmalar yapacağız. Ağız Diş Sağlığı hastanesinin ihalesinin yapıldı ve yakın zamanda inşaata başlayacak, İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi Verem Savaş Dispanseri ve Hizmet Merkezi içinde ihaleye çıkacak. Büyükşehir Belediyesi Ergani merkezde önemli çalışmalara imza atacak, Büyükşehir Belediyesi olarak Ergani’de ailelerin çocuklarıyla gidip dinlenebilecekleri merkez bir parkta inşa edeceğiz. İçerisinde sosyal donatılar, kafeterya ve restoran da olacak” diye konuştu.

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