Diyarbakır'ın tarihi mekanları, dizi çekimleri için doğal plato oldu

Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)HUZUR ve güven ortamının oluştuğu Diyarbakır, tarihi ve kültürel dokusuyla dizi yapımcılarının ilgi odağı oldu. Hülya Diken, Hakan Meriçliler, Ayhan Taş, Nihal Savaç, Can Ceylan, İskender Bağcılar ve İzzet Civril gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi de konu alan 'Kançepek' dizisinin çekimlerine, 2015 hendek ve barikat olaylarında tahrip olduktan sonra yeniden inşa ile restorasyonu tamamlanan Sur ilçesinin tarihi mekanlarında başlandı.

Dizinin başrol oyuncularından olan Hülya Diken, Diyarbakır'a geldiğinde çok şaşırdığını söyledi. Tarihi dokuların kendisini hayran bıraktığını ifade eden Diken, "Ben Diyarbakır'a ilk kez geliyorum. Daha önce İran'a gittim. Hakkari'de gala yapmıştık, burayı da öyle bekliyordum, ama çok şaşırdım ilk geldiğimde, oldukça gelişmiş, çok fazla tarihi dokusu var. Düşünüyorum neden acaba burada dizi çekilmiyor, sinema çekilmiyor. Sanırım daha önce olan olaylardan dolayı insanlar biraz çekiniyorlar ama burası gayet güzel, çok güzel mekanları var, artık burada dizi çekilmesine de biz kapı açmış oluruz. Dizimiz polisiye, heyecan var, aşk var, komedi var, her şey var, o yüzden güzel bir proje olacak" diye konuştu.

'ÇOK DEĞİŞMİŞ, MUHTEŞEM BİR ŞEHİR OLMUŞ'

Oyuncu İskender Bağcılar da Diyarbakır'ı çok beğendiğini belirterek, "Ben uzun yıllardır Diyarbakır'a gelmemiştim. Çok değişmiş, muhteşem şehir olmuş. Tarihi eserleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Dizimizin muhteşem senaryosu var, tarihi dokuyla beraber bunu ortaya çıkarmak için 'Bismillah' deyip başladık" dedi.

'TARİHİ ÇOK DEĞERLİ VE DOĞAL PLATO'

Birçok dizi ve filmde oynadığı rollerle beğeni toplayan İzzet Çivril ise, "Bir haftadır çekim yapıyoruz. Güzel film olacağını umuyorum. İnşallah Diyarbakır halkına hayırlı olur. Umarım burayı tanıtıp, daha çok sevdiririz. En önemlisi tarihi çok değerli ve doğal plato. Diyarbakır'da güzel şeyler bundan sonra yapılır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'15 YILDIR DİZİ ÇEKİLMEYEN BİR ŞEHİR'

Diyarbakır'da 15 yıldır dizi çekilmediğine dikkat çeken Kançepek dizisinin başrol oyuncusu Ayhan Taş, "Burada olmak büyük bir keyif. 10-15 yıldır dizi çekilmeyen bir yerde, çekilen dizinin kadrosunda olmak büyük bir keyif. Oynadığım rol de gayet keyifli. Güzel dizi çekiyoruz, muvaffak olacağız umarım" dedi.

'KÜLTÜREL TURİZME ÇOK DEĞİNİYORUZ'

Dizinin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen milli kaleci Mazlum Yiğit, çekimlerine başladıkları diziyle aynı zamanda Diyarbakır'ın kültürel turizmini de ön plana koyduklarını belirterek, "Bir hafta önce başladık, çok güzel geçiyor çekimler. Ortalama 1 ay sonra kurgu montaj ve müziği bitecek. 2 ay sonra da dijital platformlarda yayınlanmaya başlamasını hedefliyoruz. Özellikle Diyarbakır'ın kültürel turizmine çok değiniyoruz. Mekanlarımız çok iyi. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının hepsini kullanıyoruz, bunu insanlara yansıtalım istiyoruz, burada çok güzel yerler var, turistlerin de film yapımcılarının da gelmesi gereken bir yer" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR

