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Diyarbakır'da hırsızlık çetesine operasyon: 14 gözaltı

DHA

Diyarbakır'da hırsızlık çetesine operasyon: 14 gözaltı


Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da 29 hırsızlık olayına karıştıkları tespit etilen 16 şüpheliden 14'ü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç örgütü kurduğu, yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet, elektronik eşya ve nakit para çaldıkları belirlendi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli tarihlerde 29 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 16 şüpheliden 14'ü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 21 Aralık 2020 ve 20 Mart 2021 tarihleri arasında, Diyarbakır'ın Bağlar ile Kayapınar ilçelerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. İlçelerde yaşanan 26 ikamet, 3'ü de iş yeri olmak üzere, toplam 29 hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 16 kişiyi  tespit etti.
'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK
16 şüphelinin, 'Askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtmak yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında, çok sayıda elektronik eşya, cep telefonu, ziynet ve nakit parayı çalmak suretiyle, mağdurları yaklaşık 400 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi.
ŞAFAK OPERASYONU
Ekipleri yaptığı çalışmalarda, hırsızlık olaylarında tespit ettikleri 16 şüphelinin, suç örgütü kurduklarını belirledi. Belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 9 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı cep telefonu, televizyon, laptop olmak üzere, elektronik eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-04-12 11:58:17

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